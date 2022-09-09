Новая Каховка, Украина, 9 сентября, 2022, 12:35 — ИА Регнум. Система противовоздушной обороны (ПВО) сработала в Новой Каховке Херсонской области, над городом прогремело шесть взрывов. Об этом 9 сентября сообщает пресс-служба администрации города.

Юлия Пёрышкина ИА REGNUM Работа ПВО

«В Новой Каховке работает ПВО. В 11:30 (совпадает с мск) было слышно шесть воздушных взрывов», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что вооружённые бандеровские формирования произвели обстрелы Горловки и Докучаевска, а также Петровского района Донецка.