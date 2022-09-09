Сургут, Югра, 9 сентября 2022, 12:35 — REGNUM Тайбоксёры из Сургута привезли домой с чемпионата мира пять золотых медалей. Об этом сообщает «СургутИнформ-ТВ».

Сургутские ребята завоевали пять золотых медалей на чемпионате мира по тайскому боксу
Сургутские ребята завоевали пять золотых медалей на чемпионате мира по тайскому боксу
admsurgut.ru

Чемпионат мира по тайскому боксу проходил в малайзии. Спортсменам из северной Югры пришлось добираться до этой жаркой страны трое суток, потом адаптироваться к разнице в часовых поясах несколько дней.

«Всё было под кондиционерами, то есть в закрытом помещении. На улицу вообще не выходили», — пояснил лёгкость восприятия климата воспитанниками тренер клуба единоборств «Югра» Илья Гриненко.

В состав Сборной России вошло пять сургутян: Руслана Гараева, Каролина Петрова, Анастасия Тихонова, Сархан Акберов и Риана Каравалиева. Самой юной участнице недавно исполнилось 11 лет. Каждый из спортсменов завоевал золотую медаль в своей категории.

Чемпионка Руслана Гараева в финальном бою встретилась с соперницей из Австралии. Анастасия Тихонова стала победительницей в номинации «Восходящая звезда тайского бокса среди девушек». Ей достались сильные соперницы из Казахстана и Бельгии. А Каролина Петрова выступала в более старшей возрастной категории, и уверенно победила.

«Мы из года в год улучшаем результаты. На прошлом первенстве мира мы забрали две золотые медали, на следующем чемпионате Европы мы забрали четыре золотые медали, и в этом году на первенстве мира — пять медалей. С каждым международным стартом мы прогрессируем и привозим на одну золотую медаль больше», — отметил Илья Гриненко.

Отмечается, что воспитанники клуба единоборств «Югра» готовятся к чемпионатам ХМАО, Уральского ФО, России, а затем и к международным соревнованиям.