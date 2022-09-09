Сургут, Югра, 9 сентября, 2022, 12:35 — ИА Регнум. Тайбоксёры из Сургута привезли домой с чемпионата мира пять золотых медалей. Об этом сообщает «СургутИнформ-ТВ».

admsurgut.ru Сургутские ребята завоевали пять золотых медалей на чемпионате мира по тайскому боксу

Чемпионат мира по тайскому боксу проходил в Малайзии. Спортсменам из северной Югры пришлось добираться до этой жаркой страны трое суток, потом адаптироваться к разнице в часовых поясах несколько дней.

«Всё было под кондиционерами, то есть в закрытом помещении. На улицу вообще не выходили», — пояснил лёгкость восприятия климата воспитанниками тренер клуба единоборств «Югра» Илья Гриненко.

В состав Сборной России вошло пять сургутян: Руслана Гараева, Каролина Петрова, Анастасия Тихонова, Сархан Акберов и Риана Каравалиева. Самой юной участнице недавно исполнилось 11 лет. Каждый из спортсменов завоевал золотую медаль в своей категории.

Чемпионка Руслана Гараева в финальном бою встретилась с соперницей из Австралии. Анастасия Тихонова стала победительницей в номинации «Восходящая звезда тайского бокса среди девушек». Ей достались сильные соперницы из Казахстана и Бельгии. А Каролина Петрова выступала в более старшей возрастной категории, и уверенно победила.

«Мы из года в год улучшаем результаты. На прошлом первенстве мира мы забрали две золотые медали, на следующем чемпионате Европы мы забрали четыре золотые медали, и в этом году на первенстве мира — пять медалей. С каждым международным стартом мы прогрессируем и привозим на одну золотую медаль больше», — отметил Илья Гриненко.

Отмечается, что воспитанники клуба единоборств «Югра» готовятся к чемпионатам ХМАО, Уральского ФО, России, а затем и к международным соревнованиям.