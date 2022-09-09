Петропавловск-Камчатский, , 12:34 — REGNUM Губернатор Камчатки Владимир Солодов по итогам VII Восточного экономического форума, который проходил во Владивостоке с 5 по 8 сентября, заявил, что представление концепции стратегического планирования Петропавловска-Камчатского президенту России Владимиру Путину прошло успешно.

Петропавловск-Камчатский eqlbin

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Глава региона подчеркнул, что при создании мастер-плана была проведена большая работа с федеральными, региональными и муниципальными органами власти, общественниками и жителями края.

«Такая большая и внимательная работа привела и к хорошим результатам. Сейчас Петропавловск-Камчатский является модельным для всего Дальнего Востока. Другие столицы дальневосточных регионов будут по аналогичному сценарию представлять планы своего развития в течение следующих месяцев», — сказал Солодов.

В дальнейшем мастер-план будет доработан также с учетом мнения представителей общественности и жителей края. Между тем некоторые проекты уже начали реализовываться — ведётся реконструкция центральной части города и поэтапное благоустройство общественных пространств, создание музея Воинской славы.

Как сообщало ИА REGNUM, разработку мастер-планов городов Дальнего Востока не будут растягивать на годы, об этом на пресс-подходе по итогам VII Восточного экономического форума во Владивостоке заявил полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев.