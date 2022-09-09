Мадрид, , 12:34 — REGNUM Предложение Еврокомиссии (ЕК) об установлении «потолка цен» на российский газ многие страны Евросоюза восприняли холодно. Об этом пишет испанская газета El País.

Российский газ Дарья Антонова © ИА REGNUM

Издание отмечает, что министры энергетики стран ЕС, которые встретятся 9 сентября в Брюсселе, намерены отодвинуть в сторону самые «политические» и острые предложения ЕК, включая идею о лимите цен на газ из России. Они попробуют составить краткий список срочных мер в условиях энергетического кризиса.

В последние дни, говорится в публикации, набирает обороты инициатива о введении сбора на сверхприбыль от возобновляемых источников энергии. Также ожидается, что между министрами энергетики стран ЕС не возникнет серьёзных разногласий в вопросе о поощрении снижения спроса на электроэнергию.

Отказ принимать меры по ограничению цен на российский газ — это «политическая пощёчина» главе ЕК Урсуле фон дер Ляйен, отмечает газета. Слишком много стран так или иначе показали, что не желают принимать такое решение.

«На данный момент кажется, что против этой меры выступает больше государств-членов, чем за», — подтвердил изданию европейский источник.

Этот вопрос не уходит с обсуждения, но и не является «неотложной задачей» для предстоящей встречи.

Как сообщало ИА REGNUM, глава ЕК объявила 7 сентября в Брюсселе, что предложит Совету ЕС по энергетике установить потолок цен на российский газ. По информации Politico, речь идёт об установлении цены, примерно равной €520 за 1 тыс. кубометров газа.

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