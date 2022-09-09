Брюссель, 9 сентября, 2022, 12:33 — ИА Регнум. Партнёры Евросоюза, в том числе Турция, должны усилить санкции против России, несмотря на заявления Москвы о вреде подобной политики как самому Западу, так и всей мировой экономике. Об этом 9 сентября заявила глава Европарламента Роберта Метсола на пресс-конференции.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

Отвечая на вопрос о политике и действиях Турции в отношениях с Россией, Метсола заявила, что все желающие сблизиться с ЕС страны должны не только соблюдать антироссийские санкции, но и усиливать их.

Напомним, санкционное давление Запада на Россию привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты в Европе и США.

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