Москва, , 12:32 — REGNUM Важнейшей площадкой взаимодействия России и КНР является межпартийный диалог «Единой России» и Коммунистической партии Китая. Как передает корреспондент ИА REGNUM 9 сентября, об этом заявил руководитель фракции «Единая Россия» в Госдуме Владимир Васильев в ходе встречи председателя постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Чжаньшу с главами думских фракций.

Россия и Китай Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Важнейшей сегодня площадкой взаимодействия является межпартийный диалог «Единой России» и Коммунистической партии Китая. У нас эту работу ведёт председатель Высшего Совета партии Борис Грызлов», — сказал Васильев.

Он напомнил, что в июле состоялись консультации Грызлова с недавно вступившим в должность заведующим международным отделом ЦК КПК Лю Цзянчао.

«На конец года запланировано очень важное событие — организация юбилейного, десятого заседания Диалога «Единой России» и КПК. Насколько я знаю, мы готовимся к этому, надеемся, что это тоже будет важным и содержательным событием для нашей партии. Мы бы хотели тоже внести конструктивный вклад», — отметил Васильев.

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