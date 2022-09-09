Кишинёв, , 12:31 — REGNUM Президент Молдавии Майя Санду выразила соболезнования в связи со смертью королевы Великобритании Елизаветы II. Слова скорби она опубликовала в соцсети Twitter.

Президент Молдавии Майя Санду presedinte.md

«Я разделяю горе народа Великобритании в связи с кончиной Её Величества Королевы Елизаветы II. Её замечательное служение, вдохновляющее лидерство и приверженность миру определили поколения», — написала Санду.

Она также заявила, что мыслями с королевской семьёй и британцами.

Стоит отметить, что британское посольство в Молдавии по случаю смерти Елизаветы II открыло книгу соболезнования.

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