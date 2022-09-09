Москва, , 19:46 — REGNUM Минобрнауки России объявило о начале конкурсного отбора для участия в уникальном треке программы «Приоритет 2030», направленном на поддержку и развитие университетов Дальнего Востока. Работа в этом направлении ведется, благодаря национальному проекту «Наука и университеты».

Путь на «Улицу Дальнего Востока» из ДВФУ Андрей Лавренчук © ИА REGNUM

36 дальневосточных вузов представят на рассмотрение отборочной комиссии проекты своих программ развития на период до 2030 года. Не менее 10−12 вузов, представивших наиболее проработанные, актуальные и амбициозные программы развития, в которых учтены цели и задачи отбора, получат государственную поддержку в виде грантов в размере от 50 миллионов рублей ежегодно. Дальневосточный трек будет реализован совместно с Минвостокразвития России, а общий объем совместного финансирования на 2022−2024 годы составит более 7,8 миллиардов рублей.

«Каждый регион Дальневосточного федерального округа обладает своими особенностями — от природно-климатических условий, до конкретных запросов органов власти и реального сектора экономики. Все это должны учитывать вузы-кандидаты в своих заявках на участие в специальном треке «Приоритета 2030». Мы планируем отобрать именно те университеты, чьи программы нацелены на качественные преобразования регионов.

В результате победители получат ощутимую финансовую поддержку для реализации своих планов. Они смогут создать новые уникальные образовательные программы, внедрить современные модели управления с привлечением сильных команд и лидеров, и в итоге сформируют ядро научно-образовательной экосистемы. Все это сделает дальневосточные вузы привлекательными для лучших абитуриентов и молодых ученых со всей страны», — сказал глава Минобрнауки России Валерий Фальков.

Запуску дальневосточного трека программы «Приоритет 2030» предшествовали три специальные стратегические сессии со всеми 36 дальневосточными вузами, на которых обсуждались специфика нового трека и критерии отбора вузов. Организатором стратсессий выступил оператор программы «Приоритет 2030» — ФГАНУ «Социоцентр» совместно с АО «Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики».

«Архитектура этого трека была выстроена совместно с университетами Дальневосточного федерального округа, которые приняли активное участие в стратегических сессиях по разработке дальневосточного трека. Были учтены мнения и аргументы всех представителей вузов, которые хорошо знают местную специфику и требования системообразующих предприятий Дальнего Востока.

На конкурсном отборе вузам предстоит подтвердить, что они верно оценили потенциал и детально проработали программы развития, пересмотрев свою роль и место в социально-экономической экосистеме региона», — отметила исполняющая обязанности директора ФГАНУ «Социоцентр» Ирина Жукова.

Дальневосточный трек в программе Минобрнауки России «Приоритет 2030» реализуется министерством науки и высшего образования Российской Федерации и министерством Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики.

«Мы внимательно анализируем данные, которые характеризуют причины миграции выпускников школ с Дальнего Востока. В основном их привлекают крупные вузы с отраслевой спецификой образования. Поэтому возможности сетевого взаимодействия вузов в программе «Приоритет 2030. Дальний Восток» повысят привлекательность местных университетов для поступления и помогут сохранению молодежи в макрорегионе», — считает начальник отдела развития человеческого капитала и подготовки кадров Департамента социального развития Дальнего Востока и Арктики Минвостокразвития России Илья Никифоров.

Как сообщало ИА REGNUM, благодаря федеральной программе «Приоритет-2030» нацпроекта «Наука и университеты», будет дан импульс развитию высшего образования в ДФО, привлечению в дальневосточные вузы новых абитуриентов и созданию точек притяжения для жителей Дальнего Востока. «Приоритет 2030. Дальний Восток» поможет открыть новые образовательные программы, в том числе, с использованием модульных и сетевых форм обучения.