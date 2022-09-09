Москва, 9 сентября, 2022, 19:46 — ИА Регнум. Минобрнауки России объявило о начале конкурсного отбора для участия в уникальном треке программы «Приоритет 2030», направленном на поддержку и развитие университетов Дальнего Востока. Работа в этом направлении ведется, благодаря национальному проекту «Наука и университеты».

Андрей Лавренчук ИА REGNUM Путь на «Улицу Дальнего Востока» из ДВФУ

36 дальневосточных вузов представят на рассмотрение отборочной комиссии проекты своих программ развития на период до 2030 года. Не менее 10−12 вузов, представивших наиболее проработанные, актуальные и амбициозные программы развития, в которых учтены цели и задачи отбора, получат государственную поддержку в виде грантов в размере от 50 миллионов рублей ежегодно. Дальневосточный трек будет реализован совместно с Минвостокразвития России, а общий объем совместного финансирования на 2022−2024 годы составит более 7,8 миллиардов рублей.

«Каждый регион Дальневосточного федерального округа обладает своими особенностями — от природно-климатических условий, до конкретных запросов органов власти и реального сектора экономики. Все это должны учитывать вузы-кандидаты в своих заявках на участие в специальном треке «Приоритета 2030». Мы планируем отобрать именно те университеты, чьи программы нацелены на качественные преобразования регионов.

В результате победители получат ощутимую финансовую поддержку для реализации своих планов. Они смогут создать новые уникальные образовательные программы, внедрить современные модели управления с привлечением сильных команд и лидеров, и в итоге сформируют ядро научно-образовательной экосистемы. Все это сделает дальневосточные вузы привлекательными для лучших абитуриентов и молодых ученых со всей страны», — сказал глава Минобрнауки России Валерий Фальков.

Запуску дальневосточного трека программы «Приоритет 2030» предшествовали три специальные стратегические сессии со всеми 36 дальневосточными вузами, на которых обсуждались специфика нового трека и критерии отбора вузов. Организатором стратсессий выступил оператор программы «Приоритет 2030» — ФГАНУ «Социоцентр» совместно с АО «Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики».

«Архитектура этого трека была выстроена совместно с университетами Дальневосточного федерального округа, которые приняли активное участие в стратегических сессиях по разработке дальневосточного трека. Были учтены мнения и аргументы всех представителей вузов, которые хорошо знают местную специфику и требования системообразующих предприятий Дальнего Востока.

На конкурсном отборе вузам предстоит подтвердить, что они верно оценили потенциал и детально проработали программы развития, пересмотрев свою роль и место в социально-экономической экосистеме региона», — отметила исполняющая обязанности директора ФГАНУ «Социоцентр» Ирина Жукова.

Дальневосточный трек в программе Минобрнауки России «Приоритет 2030» реализуется министерством науки и высшего образования Российской Федерации и министерством Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики.

«Мы внимательно анализируем данные, которые характеризуют причины миграции выпускников школ с Дальнего Востока. В основном их привлекают крупные вузы с отраслевой спецификой образования. Поэтому возможности сетевого взаимодействия вузов в программе «Приоритет 2030. Дальний Восток» повысят привлекательность местных университетов для поступления и помогут сохранению молодежи в макрорегионе», — считает начальник отдела развития человеческого капитала и подготовки кадров Департамента социального развития Дальнего Востока и Арктики Минвостокразвития России Илья Никифоров.

Как сообщало ИА REGNUM, благодаря федеральной программе «Приоритет-2030» нацпроекта «Наука и университеты», будет дан импульс развитию высшего образования в ДФО, привлечению в дальневосточные вузы новых абитуриентов и созданию точек притяжения для жителей Дальнего Востока. «Приоритет 2030. Дальний Восток» поможет открыть новые образовательные программы, в том числе, с использованием модульных и сетевых форм обучения.