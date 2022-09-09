Москва, , 12:27 — REGNUM Россия рассматривает возможность введения виз для граждан б. УССР. Об этом сегодня, 9 сентября, сообщили в МИД РФ, передают РИА Новости.

Виза William John Gauthier

Ранее замглавы МИД РФ Андрей Руденко заявлял, что граждане б. УССР смогут въезжать в Россию без визы до 1 января 2023 года.

Для граждан России на территории б. УССР, по указу Зеленского, визовый режим действует уже с 1 июля 2022 года.

ИА REGNUM сообщало, если Россия введёт зеркальные меры — визовый режим для граждан б. УССР, — это негативно отразится на обычных людях.

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