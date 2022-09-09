Москва, , 12:26 — REGNUM Особую значимость визиту председателя постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Чжаньшу в Россию придает современная, очень неспокойная международная обстановка. Как передает корреспондент ИА REGNUM 9 сентября, об этом заявил лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов в ходе встречи Ли Чжаньшу с главами думских фракций.

Россия и Китай Иван Шилов © ИА REGNUM

«Провокативное поведение США и сателлитов сегодня практически ставит весь мир на грань цивилизационной катастрофы. Но твердая воля и решимость наших лидеров, подкрепленная массовой поддержкой наших народов, наших лидеров, является твердой гарантией того, что, все-таки, мир будет многополярным, и мир никогда не скатится к катастрофе», — сказал Миронов.

Он отметил, что между Компартией Китая и социалистической партией СРЗП — многолетнее плодотворное сотрудничество, закрепленное в меморандуме, подписанном в 2012 году в Пекине.

«И наш меморандум о сотрудничестве наполнен практическими делами, с 2012 года мы регулярно проводим форумы представителей малого и среднего бизнеса наших стран. В 2023 году в Пекине пройдет уже десятый форум», — сказал Миронов.

Парламентарий также обратил внимание на то, что дружественная Компартии Китая и весь китайский народ находятся в преддверии очень большого события — юбилейного XX съезда КПК.

«Хочу пожелать и вам всем, делегатам съезда, всему китайскому народу, успешного проведения этого очень значимого события», — отметил депутат Госдумы.

Он также пожелал успешного переизбрания на пост генерального секретаря центрального комитета Компартии Китая товарища Си Цзиньпиня.

«Уверен, дальнейшее многолетнее сотрудничество лидеров двух наших стран, Си Цзиньпиня и президента Владимира Путина является гарантией того, что мир будет многополярен, и никогда не свернет на путь мировой катастрофы», — заявил лидер СРЗП.

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