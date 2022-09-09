Джакарта, 9 сентября 2022, 12:26 — REGNUM Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди заявила, что правительство готово провести саммит G20 на Бали, сообщает Kompas.
«Мы готовы с точки зрения логистики и с точки зрения тем для обсуждения. Я думаю, что наша подготовка находится на правильном пути», — заявила Ретно Марсуди.
До саммита G20 будет проведено ряд встреч на уровне министров.
«С августа по сентябрь было проведено шесть встреч на уровне министров. Затем в октябре–ноябре будет восемь встреч на уровне министров, предшествующих саммиту G20», — пояснила Ретно Марсуди.
Напомним, 15–16 ноября 2022 года на Бали состоится 17-й саммит G20.