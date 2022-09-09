Джакарта, 9 сентября, 2022, 12:26 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди заявила, что правительство готово провести саммит G20 на Бали, сообщает Kompas.

Ministry of Foreign Affairs of Republic Indonesia Глава МИД Индонезии Ретро Марсуди

«Мы готовы с точки зрения логистики и с точки зрения тем для обсуждения. Я думаю, что наша подготовка находится на правильном пути», — заявила Ретно Марсуди.

До саммита G20 будет проведено ряд встреч на уровне министров.

«С августа по сентябрь было проведено шесть встреч на уровне министров. Затем в октябре–ноябре будет восемь встреч на уровне министров, предшествующих саммиту G20», — пояснила Ретно Марсуди.

Напомним, 15–16 ноября 2022 года на Бали состоится 17-й саммит G20.