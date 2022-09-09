Владивосток, 9 сентября, 2022, 12:24 — ИА Регнум. Замминистра МЧС России Виктор Яцуценко 9 сентября провёл во Владивостоке совещание по ликвидации последствий тайфуна — 40 населённых пунктов остаются без автосообщения, сообщили в МЧС Приморья.

(сс) Vidar Nordli-Mathisen Потоп

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Виктор Яцуценко поручил дополнительно усилении группировки инженерной специальной техникой Амурского спасательного центра, а также авиационной группировки — вертолётом МИ-26 МЧС России Красноярского АСЦ для доставки тяжелых грузов, переброски спасателей и эвакуации жителей.

На вечер 9 сентября в десяти муниципалитетах в 41 населённом пункте подтоплен 991 дом, 1072 приусадебных участка, повреждено 34 моста и отрезаны от дорожного сообщения 40 сёл.

Проведение аварийно-спасательных работ продолжается круглосуточно. В ликвидации последствий тайфуна задействованы более 400 человек и 252 единицы техники.

Особые усилия направлены на восстановление подъездов к населённым пунктам. Бригадами энергетиков и дорожных служб проводятся работы по восстановлению электроснабжения и дорожного полотна. Проводится отсыпка размытых участков и организация объездных путей.

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Приморья Олег Кожемяко обратился к министру ЧС РФ с просьбой ввести в регионе режим ЧС федерального уровня.