Уфа, , 12:27 — REGNUM Заморозки ожидаются в Башкирии. Об этом 9 сентября сообщает пресс-служба МЧС по региону.

Осенние заморозки 40.mchs.gov.ru

Сообщается, что в Башкирии сохранится чрезвычайная пожароопасность.

Отмечается, что 10 сентября в регионе ожидаются дожди. Температура воздуха ночью может опуститься до +2°С, при прояснениях ожидаются заморозки — 2 °C, днем воздух может прогреться до +14°С.

Сообщается, что на некоторых участках автодорог ночью и утром ожидается туман, видимость до 500 метров.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что согласно данным на 8 августа, средняя готовность коммунальных объектов к зиме в Башкирии составляет 71%.