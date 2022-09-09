Уфа, 9 сентября, 2022, 12:27 — ИА Регнум. Заморозки ожидаются в Башкирии. Об этом 9 сентября сообщает пресс-служба МЧС по региону.

40.mchs.gov.ru Осенние заморозки

Сообщается, что в Башкирии сохранится чрезвычайная пожароопасность.

Отмечается, что 10 сентября в регионе ожидаются дожди. Температура воздуха ночью может опуститься до +2°С, при прояснениях ожидаются заморозки — 2 °C, днем воздух может прогреться до +14°С.

Сообщается, что на некоторых участках автодорог ночью и утром ожидается туман, видимость до 500 метров.

РанееИА REGNUMсообщало о том, что согласно данным на 8 августа, средняя готовность коммунальных объектов к зиме в Башкирии составляет 71%.