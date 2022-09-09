Донецк, 9 сентября, 2022, 12:23 — ИА Регнум. Вооруженные бандеровские формирования произвели обстрелы Горловки и Докучаевска, а также Петровского района Донецка. Об этом 9 сентября сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Артиллерийский обстрел

Отмечается, что обстрел Горловки со стороны ВСУ был зафиксирован в 12:00 и во время него по городу было выпущено восемь мин калибра 120 мм.

Кроме того, уточняется, что в 12:07 киевские нацисты выпустили пять снарядов калибра 155 мм по Докучаевску, в 12:10 — три снаряда калибра 152 мм Петровскому району Донецка

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко рассказал, что в данный момент ведётся подготовка миссии ООН в Еленовку ДНР, в которой в конце июля в результате обстрела ВСУ следственного изолятора погибли 50 пленных киевских боевиков.