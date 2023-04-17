Брюссель, 9 сентября, 2022, 12:22 — ИА Регнум. Цены на газ на уровне Евросоюза должны быть ограничены не только на импорт из России, а на топливо, поступающее от всех поставщиков. С такой инициативой выступила Польша.

Дарья Антонова ИА REGNUM Газ

«Мы будем сегодня решительно поддерживать, несмотря на то, что сегодня состоится только дискуссия, не будет голосования, … максимальную цену на каждый импортируемый газ», — заявила министр климата и окружающей среды Польши Анна Москва, прибыв на встречу глав энергетических ведомств стран ЕС в Брюссель.

Она указала на то, что сейчас цены газа и энергии недопустимые, что требует быстрого реагирования, а также поиска национальных и европейских решений, «чтобы эффективно защищать как граждан, так и предпринимателей».

«Это решение, в котором Европа сейчас остро нуждается, будучи в сильной зависимости от импортного газа», — цитирует РИА Новости польского министра.

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Как сообщало ИА REGNUM, 7 сентября в ходе обсуждения странами ЕС ввода потолка цен на российский газ несколько стран Евросоюза, включая Италию и Польшу, предложили ограничить цену на весь газ, импортируемый в ЕС. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что вариант ограничения цен абсолютно на весь импортируемый в ЕС газ рассматривается, однако Брюссель выступает против этой идеи. Она пояснила, что продвинуть и воплотить такое предложение значительно сложнее, чем ограничить цену только на газ из России.

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