Оренбург, , 12:25 — REGNUM Проект запрета самокатчикам пересекать дорогу по пешеходному переходу усложнит правила дорожного движения для этой категории граждан. Таким мнением в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM поделился председатель Молодёжной палаты Оренбурга, руководитель ОРО МО МКО «Есаул» Сергей Баканов.

Прокат самокатов Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

«Предлагаемая норма — скорее усложнение правил дорожного движения для этой категории, которое в ближайшей перспективе лишь негативно скажется на ситуации на дороге. Всё это пока выглядит странным и неуместным», — отметил Баканов.

По мнению эксперта, пока предлагаемый проект вызывает множество вопросов. В частности, кто будет контролировать исполнение этого постановления? Какая ответственность предполагается за несоблюдение новой нормы? А как быть людям на роликовых коньках? Ведь это тоже «средства индивидуальной мобильности»

«Намного важнее, чтобы участники дорожного действительно знали свои права и обязанности, уважительно относились друг к другу и на дороге. Ограничения, особенно «сырые», вряд ли принесут пользу», — подвёл итог эксперт.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Минтранс уже подготовил проект постановления, запрещающего самокатчикам пересекать проезжую часть по пешеходным переходам. Предполагается, что подобная мера позволит создать безопасные условия в зоне «зебр».

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