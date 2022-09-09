Эр-Рияд, , 12:26 — REGNUM Король Саудовской Аравии Салман бен Абдель-Азиз аль-Сауд направил соболезнования королю Великобритании Карлу III в связи со смертью его матери королевы Елизаветы II. Об этом сообщает официальное информационное агентство SPA.

Салман аль-Сауд Kremlin.ru

В тексте послания выражается надежда на будущие дружественные отношения между Саудовской Аравией и Великобританией, укреплению которых в немалой степени способствовала британская королевская семья.

«С большой скорбью мы узнали новость о смерти её величества королевы Елизаветы II. Ее Величество была образцом лидерства, который будет увековечен в истории. Мы с признательностью вспоминаем усилия покойной в укреплении отношений дружбы и сотрудничества между нашими двумя дружественными странами, а также высокий международный статус, которым её величество пользовалась на протяжении десятилетий. Позвольте нам направить вашему величеству, королевской семье и народу Великобритании наши глубочайшие соболезнования и искреннее сочувствие» — говорится в тексте послания.