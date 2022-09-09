Санкт-Петербург, , 12:26 — REGNUM В Санкт-Петербурге на крестный ход по случаю Дня перенесения мощей святого благоверного князя Александра Невского, который отмечается 12 сентября, не пустят людей с флагами с символом Z и другими флагами с любыми политическими элементами. Об этом 9 сентября заявил епископ Кронштадтский Назарий, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Горожане участвуют в крестном ходе по Невскому проспекту (архивное фото) Дарья Драй © ИА REGNUM

Участники крестного хода смогут взять с собой флаг Российской Федерации и иконы. Поскольку в мероприятии примут участие и представители ДНР и ЛНР, флаги этих государств также можно принести с собой.

«Все остальные: монархические, политические и так далее в крестный ход не будут допускаться. Это не политическая манифестация и даже не монархическая», — заявил епископ Назарий.

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Крестный ход пройдёт в Петербурге 12 сентября, после двухлетнего перерыва, связанного с пандемией. В связи с церемонией перекроют центральные улицы города.

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