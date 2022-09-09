9 сентября 2022 | Время чтения 2 мин

В социальных сетях обсудили сообщение латвийского оператора Conexus Baltic Grid о том, что газ из Российской Федерации вновь поступает в Латвию.

Оксана Переможенко, , 12:54 — REGNUM Газ из Российской Федерации снова поступает в Латвию, сообщил 8 сентября латвийский оператор Conexus Baltic Grid.

Поставка газа Иван Шилов © ИА REGNUM

«Газовое сырье поступает через межсетевое соединение в Лухамаа», — приводит ТАСС слова представителя латвийской компании Даце Балтаболы.

30 июля поставки голубого топлива в Латвию были приостановлены, однако с 5 по 11 августа газ поступал в страну.

3 сентября поставки газа в Латвию были возобновлены.

Новость обсудили в социальной сети «ВКонтакте», а также в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения выразили недовольство в связи с тем, что российский газ продолжает поступать в Латвию на фоне той политики, которую проводит латвийское руководство. Иные указали на то, что Россия должна зарабатывать и если латвийская сторона выполняет необходимые для поставок газа условия, то она будет получать топливо.

«Как-то не агрессивно мы себя ведем», — с юмором отметила Елена И.

«Ничего не понимаю. Неужели Газпром обанкротится без латвийских денег?» — задался вопросом Алексей.

«Не обанкротится. Но смысла нет снимать их с газовой иглы», — ответила Алексею Надежда.

«За уничтожение памятника Освободителям Риги Газпром наказал Латвию возобновлением поставок газа», — не без сарказма написала Анна С.

«Правильно делают, что поставляют. Единственное «но». Надо это событие громко освещать во всех СМИ. И желательно постебаться как следует на ними», — отметил «Примус Починяю».

«Они нас унижают, не пускают, памятники рушат, карлики европейские, а мы им газ. Цены, надеюсь соответствующие», — добавила Ирина.

«Правильно! Надо денежку у Латвии изымать», — пишет А. Н.

Алексей Миллер Kremlin.ru

«Конечно. Деньги есть деньги, нашему государству они нужны…» — согласился «Дитя Противоречий».

«Да пускай прибалты платят дорого за газ, нежели тратят свой бюджет на вооружение. Продолжаем выкачивать бабло», — отреагировал « без_волнений».

«Вы не забывайте, что там 30 процентов русских живут. Как бы прибалтами весело всех называть. Но люди разные живут и [нехороших] людей меньшинство. Просто они все в политике сконцентрировались», — отметила Irina.

«Я, конечно, хочу, чтобы всем русофобам перекрыли газ, нефть и прочие ништяки, но здравый смысл у меня всё-таки остался, поэтому приветствую продажи на наших условиях хоть черту лысому», — написала Ольга.

«За то, что гадят нам?» — не понимает Светлана Е.

«Прогнулись латвийцы под наши условия? А как же европейская солидарность, как же «за рубли покупать не будем»?..» — с сарказмом подытожил Александр Б.