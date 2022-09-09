Берлин, , 12:19 — REGNUM Германия теряет надежду на то, что ей удастся заключить новые соглашения о газовой солидарности с партнерами по Европейскому союзу, помимо тех, что уже заключены с Данией и Австрией. Это может еще больше затруднить для Берлина усилия по смягчению последствий энергетического кризиса, как сообщает Bloomberg 9 сентября.

Роберт Хабек Heinrich-Böll-Stiftung

Соседи Германии — Бельгия, Люксембург, Нидерланды и Польша — отказываются вести «конструктивные переговоры» о таких двусторонних сделках, заявил министр экономики Германии Роберт Хабек в докладе для законодателей, с которым ознакомилось агентство Bloomberg.

Это может усугубить газовый кризис в Германии, «поскольку важный конструктивный элемент устойчивости ЕС к газовому кризису в виде двусторонних соглашений будет недоступен», — отметил Хабек в докладе, который представил комитету бундестага по энергетике и климату.

Такие соглашения между странами — членами ЕС являются частью более крупного механизма, который определяет действия в случае чрезвычайной ситуации с газом. Они гарантируют, что одна страна обеспечит газовыми поставками другую, если у той закончится газ или его не хватит для снабжения домохозяйств и общественных служб.

По словам Хабека, Германия ведет переговоры с Италией и Чехией, но переговоры с Римом приостановлены до окончания выборов в конце сентября.

Соглашение с Италией будет трехсторонним, включая Швейцарию, поскольку газ должен будет идти транзитом через эту страну в Германию.

В своем докладе Хабек также сослался на телефонный разговор между канцлером Германии Олафом Шольцем и президентом Франции Эммануэлем Макроном. По его словам, Франция пообещала завершить работу над трубопроводами, которые позволят ей при необходимости поставлять газ в Германию. Взамен Германия обязалась поставлять Франции электроэнергию.

Основная причина, по которой Бельгия, Люксембург, Нидерланды и Польша отказываются от двусторонних соглашений с Берлином, заключается в том, что они не хотят брать на себя обязательства по выплате компенсаций своим поставщикам в случае, если газ будет перенаправлен в Германию, сказал Хабек.

Чехия готова подписать соглашение, но только при условии, что будет установлен лимит на государственную компенсацию поставщикам.

Учитывая эти проблемы, «в настоящее время не стоит ожидать прогресса в переговорах по двусторонним соглашениям о солидарности», подытожил Хабек.

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