Пхеньян, 9 сентября, 2022, 12:18 — ИА Регнум. Глава КНДР Ким Чен Ын направил 9 сентября поздравительную телеграмму президенту Таджикистана Эмомали Рахмону. Соответсвующая информация была опубликована на сайте северокорейского вненеполитического ведомства.

The Presidential Press and Information Office Ким Чен Ын

Согласно опубликованным данным, Ким Чен Ын поздравил главу и народ страны с Днем независимости Республики Таджикистан.

В письме северокорейский лидер выразил уверенность в укреплении и развитии двусторонних отношений.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин поздравил Ким Чен Ына с 74-летней годовщиной основания КНДР.

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