Оренбург, 9 сентября, 2022, 12:22 — ИА Регнум. Доктор политических наук, профессор Галина Шешукова считает, что попытка отказать всем россиянам в туристических визах на выезд в страны Евросоюза вызвала настоящий раскол в этом союзе. «Часть стран, и прежде всего Прибалтика, Польша, — за введение такого ограничения. Но часть стран, и прежде всего таких, как Германия, Греция, Болгария, Венгрия выступают против. Впрочем облегчённый порядок получения шенгенской визы для россиян все-таки отменяют все страны Евросоюза», — сказала она корреспонденту ИА REGNUM, комментируя решение Литвы. Латвии, Эстонии и Польши ввести запрет на въезд для граждан РФ с шенгенскими визами.

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Шешукова подчеркнула, что визовый кодекс Евросоюза не предусматривает коллективного отказа в визах жителям какой-либо страны. Вопрос о предоставлении визы решается всегда в индивидуальном порядке. Кроме того, отказ в визах жителям целой страны — это нарушение принципа равенства всех граждан перед Законом, который закреплён статьёй 20 Хартии по правам человека.

«Наконец, главное. С точки зрения ряда европейских политиков, такие ограничения существенно ограничивают возможности необходимого для Запада в современной ситуации диалога с гражданами России. И в этом отношении отказ России зеркально ответить на эту инициативу стран Евросоюза, на мой взгляд, правильный ход, как в политическом, так в моральном плане. Однако, мы понимаем, что поиск дополнительных болезненных санкций в отношении нашей страны и её граждан продолжится», — резюмировала профессор.

Как уже сообщало ИА REGNUM, Прибалтика с 19 сентября вводит визовые ограничения для граждан России. Президент РФ Владимир Путин на Восточном экономическом форуме заявил, что не будет отвечать зеркально на визовые ограничения ЕС, ответные меры не должны противоречить национальным интересам.