Полярные Зори, Мурманская область, 9 сентября, 2022, 12:15 — ИА Регнум. Глава города Полярные Зори Максим Пухов и мэр венгерской Калочи Филвиг Геза подпишут сегодня, 9 сентября, соглашение о развитии побратимских отношений. Об этом в соцсетях сообщил Максим Пухов.

Barna Rovács АЭС «Пакш». Венгрия

«Несмотря на русофобские настроения в Европе, с венграми все по-другому. И развитие межмуниципального сотрудничества тому пример. Калоча — спутник АЭС Пакш, где Росатом начинает строительство новой АЭС по российскому проекту. Для венгров очень важен опыт российских атомных городов в работе с населением, в развитии инфраструктуры, в выстраиванием отношений с ГК Росатом… Венгрия отстаивает свои интересы и занимает четкую пророссийскую позицию, несмотря на очень серьезное давление со стороны Евросоюза», — написал Пухов.

Как сообщало ИА REGNUM, польский город Щецин разорвал побратимские отношения с Мурманском на фоне военной операции России.