Вашингтон, , 12:15 — REGNUM Сторонникам экс-президента США Дональда Трампа следовало бы отправить в Россию на год для вразумления, заявил популярный ведущий Говард Стерн 8 сентября в своей радиопередаче.

Сторонники Дональда Трампа Gage Skidmore

По его словам, те сторонники Трампа, который по-прежнему верят в то, что выборы 2020 года были сфальсифицированы, никогда не жили в условиях «диктатуры». Тогда, уверен ведущий, они будут ценить «демократическую систему».

Напомним, в США в последнее время наблюдается обострение политической риторики. Так, президент США Джо Байден заявил о том, что идеология ряда кругов Республиканской партии США стала полуфашистской.