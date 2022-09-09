Ереван, , 12:15 — REGNUM Премьер-министр Армении Никол Пашинян направил в Лондон телеграмму с соболезнованиями по случаю кончины Елизаветы II. Об этом 9 сентября сообщает пресс-служба армянского правительства.

«Смерть королевы — большая боль и потеря не только для англичан, народов Содружества наций, но и для всего мирового сообщества», — говорится в телеграмме.

Пашинян заявил, что армянский народ скорбит вместе британцами, а также молится в это трудное время.

Как сообщало ИА REGNUM, сын королевы принц Чарльз, которому перешла корона, выбрал себе имя Карл III. Официально он будет провозглашён королём 10 сентября.

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