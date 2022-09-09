Владивосток, 9 сентября, 2022, 22:30 — ИА Регнум. Геополитическая обстановка способствует активному развитию Северного морского пути, который станет важным транспортным коридором на актуальном для РФ направлении. Об этом 8 сентября заявилВладимир Панов, специальный представитель «Росатома» по вопросам развития Арктики в ходе Восточного экономического форума.

Sovcomflot.ru Северный морской путь

«Если уже сейчас смотреть на изменение геополитики, очевидно, что у нас основным направлением будет движение с запада на восток. И это в том числе стимулирует развитие Северного морского пути и всех арктических проектов», — отметил Панов.

По его мнению, помимо улучшения технологий судоходства в климатических условиях Арктики создает возможность получения новых результатов в ранее недоступной области минерально-сырьевой базы.

Как сообщалоИА REGNUM, в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке, Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) и вьетнамская «V-EXIMSolutions» заключили соглашение о совместной работе в интересах сотрудничества между регионами Дальнего Востока и Арктики и Социалистической Республикой Вьетнам в инвестиционной, торгово-экономической, социальной и научно-образовательной сферах.

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