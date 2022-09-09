Донецк, , 12:14 — REGNUM В открытии Мемориала «Саур-Могила» принимала участие команда Волонтёров Победы Донецкой Народной Республики. Добровольцы Движения дали обещание, что возьмут ответственность за регулярное благоустройство мемориала, организацию субботников и памятных мероприятий.

Саур-Могила ИА REGNUM

Среди Волонтёров Победы ДНР, участвующих в открытии памятника, присутствовала Анастасия Литвинова, внучка участника Великой Отечественной войны Петра Литвинова, который участвовал в штурме Саур-Могилы и лично присутствовал на открытии мемориального комплекса 55 лет назад.

Анастасия рассказала, что в её семье передаются истории и традиции из поколения в поколение. Для неё важно сохранить память о предках, которые спасли мир от нацизма.

«Мой дедушка Пётр Андреевич Литвинов был призван в армию в 19 лет, служил с 1941 года в гаубичном артиллерийском полку, он был начальником связи. Прошёл весь Сталинград, штурмовал Саур-Могилу и Днепр. В 1943 году удостоен ордена Красной Звезды. До 1964 года проходил службу в Германии, затем на три года был переведён на Кубу, откуда был приглашён на открытие монумента», — рассказала Анастасия Литвинова.

Волонтёр признается, что, участвуя на втором в истории открытии «Саур-Могилы», она испытывает невероятную гордость за триумфальные подвиги своего дедушки. Вместе со своей командой они говорят, что сделают всё возможное, чтобы быть достойными наследниками Героев Великой Отечественной войны.

«Для меня лично огромная честь и гордость сегодня участвовать в открытии мемориального комплекса. Это дань уважения подвигам моего дедушки. Получилось так, что мы вновь отстаиваем историческую справедливость, восстанавливаем памятники от разрушений нацистов киевского режима. Но мы с Волонтёрами Победы знаем правду и будем передавать её дальше. Мы будем продолжать активно работать над сохранением исторической памяти. Мы — русский народ! Мы вместе с Россией!» — говорит Анастасия Литвинова, участник ВОД «Волонтёры Победы» в Донецкой Народной Республике.

Кроме того, на открытии памятника добровольцы раздали всем участникам мероприятия Георгиевские ленточки. Для жителей Донбасса Георгиевская ленточка является символом объединения и правды.