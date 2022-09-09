Москва, , 12:13 — REGNUM Россия выступает против претензий Германии и Японии на вхождение в качестве постоянных членов СБ ООН. Как передает корреспондент ИА REGNUM 9 сентября, об этом заявил лидер ЛДПР депутат Госдумы Леонид Слуцкий в ходе встречи председателя постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Чжаньшу с главами думских фракций.

Следите за развитием событий в трансляции: «Антироссийские санкции бьют бумерангом по Западу — все новости»

«Через две недели откроется очередная сессия ГА ООН. В этом ключе хотел бы сделать замечание о том, что расширение СБ ООН с нашей точки зрения возможно только за счет развивающиеся стран. Мы выступаем против претензий Берлина и Токио на вхождение в качестве постоянных членов СБ ООН», — сказал Слуцкий.

Там и так уже значительное численное преимущество западных стран, указал парламентарий.

«Уверен, что в этом наши подходы совпадают», — добавил Слуцкий.

Он также указал на визовые проблемы.

«Являясь одним из пяти членов делегации РФ в ГА ООН, утвержденной президентом России, не уверен, что мы сумеем получить американские визы для участия в сессии. В прошлом году я такую визу не получил из-за американских санкций. Уверен, что мы должны будем в унисон выступить российско-китайской делегацией о том, что данное поведение американской стороны подрывает соглашение 1949 года о нахождении штаб-квартиры ООН на территории США», — заявил Слуцкий.

Читайте ранее в этом сюжете: Медведев пригрозил США последствиями реформирования Совбеза ООН