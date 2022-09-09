Ярославль, 9 сентября 2022, 12:14 — REGNUM В Ярославле 9 сентября стартовал межрегиональный турнир по боксу на «Кубок Губернатора Ярославской области». Об этом рассказал и. о. мэра города Илья Мотовилов.

Турнир по боксу на кубок губернатора Ярославской области
Турнир по боксу на кубок губернатора Ярославской области
vk.com/iv_motovilov

Торжественная церемония состоялась в КСК «Вознесенский».

«Более 300 спортсменов из городов Северо-Западного, Центрального и Южного округов, а также Донецкой Народной Республики принимают участие в соревнованиях. Масштабы турнира по-настоящему впечатляют. Все участники подготовлены и достойны победы. Безусловно, болею за наших спортсменов и желаю им успехов в достижении поставленной цели. Ждём результатов и честной борьбы!», — написал Мотовилов.

Турнир проходит уже в шестой раз.