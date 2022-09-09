Ярославль, , 12:14 — REGNUM В Ярославле 9 сентября стартовал межрегиональный турнир по боксу на «Кубок Губернатора Ярославской области». Об этом рассказал и. о. мэра города Илья Мотовилов.

Турнир по боксу на кубок губернатора Ярославской области vk.com/iv_motovilov

Торжественная церемония состоялась в КСК «Вознесенский».

«Более 300 спортсменов из городов Северо-Западного, Центрального и Южного округов, а также Донецкой Народной Республики принимают участие в соревнованиях. Масштабы турнира по-настоящему впечатляют. Все участники подготовлены и достойны победы. Безусловно, болею за наших спортсменов и желаю им успехов в достижении поставленной цели. Ждём результатов и честной борьбы!», — написал Мотовилов.

Турнир проходит уже в шестой раз.