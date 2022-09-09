Москва, 9 сентября, 2022, 12:11 — ИА Регнум. Вопрос о продлении зерновой сделки будет зависеть от того, как она будет выполняться. Об этом 9 сентября рассказал журналистам заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко.

Santiago Casuriaga МИД России

Как указал замглавы МИД РФ, в данный момент идут переговоры и на днях представители России в Женеве говорили с представителями ООН о реализации в полном объеме двух ключевых компонентов этой сделки, о чём ранее рассказал президент России Владимир Путин: из контролируемых Киевом портов вышло уже достаточное количество судов, однако экспорт зерновых и удобрений из России всё ещё сталкивается с трудностями.

«Поэтому эту ситуацию надо менять, будем ее менять с учетом того, что в ноябре приближается срок завершения этого проекта», — сказал он.

Также Руденко уточнил, что от выполнения составляющих этого соглашения «будет зависеть и наше решение о целесообразности его продления».

«Мы смотрим на то, как она (сделка — ред.) реализуется. К сожалению, она реализуется не совсем так, как планировалось и как нам было обещано со стороны той же самой ООН», — пояснил российский дипломат.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко рассказал, что в данный момент ведётся подготовка миссии ООН в Еленовку Донецкой Народной Республики (ДНР), в которой в конце июля в результате обстрела ВСУ СИЗО погибли 50 пленных киевских боевиков.