Бейрут, 9 сентября 2022, 12:13 — REGNUM Премьер-министр Ливана Наджиб Микати обратился к ООН и другим международным организациям с просьбой о скорейшей реализации ряда достигнутых соглашений по возвращению сирийских беженцев на родину. Об этом 9 сентября сообщает Al-Mayadeen.

Наджиб Микати
Наджиб Микати
World Economic Forum

По словам Микати, Ливан более не может содержать на своей территории сирийцев, присутствие которых оказывает серьёзное влияние на экономику страны.

«Невозможно просить Ливан продолжать принимать у себя большое количество перемещенных лиц, ожидая политических решений, которые даже не готовятся. Ливан призывает безотлагательно приступить к реализации международных механизмов, разработанных в отношении возвращения беженцев, поскольку бремя беженцев влияет на социальную безопасность и вызывает опасения по поводу возникновения напряженности в нашей стране», — заявил Наджиб Микати.