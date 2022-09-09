Бейрут, 9 сентября, 2022, 12:13 — ИА Регнум. Премьер-министр Ливана Наджиб Микати обратился к ООН и другим международным организациям с просьбой о скорейшей реализации ряда достигнутых соглашений по возвращению сирийских беженцев на родину. Об этом 9 сентября сообщает Al-Mayadeen.

World Economic Forum Наджиб Микати

По словам Микати, Ливан более не может содержать на своей территории сирийцев, присутствие которых оказывает серьёзное влияние на экономику страны.

«Невозможно просить Ливан продолжать принимать у себя большое количество перемещенных лиц, ожидая политических решений, которые даже не готовятся. Ливан призывает безотлагательно приступить к реализации международных механизмов, разработанных в отношении возвращения беженцев, поскольку бремя беженцев влияет на социальную безопасность и вызывает опасения по поводу возникновения напряженности в нашей стране», — заявил Наджиб Микати.