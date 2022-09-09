Сеул, , 12:09 — REGNUM Более 600 человек в Южной Корее по-прежнему не могут вернуться в свои дома из-за тайфуна «Хиннамнор». Об этом сообщает The Korea Herald со ссылкой на представителей Центрального штаба по борьбе со стихийными бедствиями, чрезвычайными ситуациями и катастрофами.

Южная Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

По состоянию на 8 сентября, из-за тайфуна в общей сложности были эвакуированы 5242 человека, 613 из них по-прежнему не могут вернуться в свои дома.

Затопленными оказались 8370 домов, большинство из которых расположены в провинции Кёнсан-Пукто, а также свыше 7,1 тыс. га посевных площадей. Повреждены около 1,5 тыс. объектов общественной инфраструктуры.

Напомним, что тайфун «Хиннамнор» унес жизни 11 человек. Ещё один человек числится пропавшим без вести.

Между тем по данным метеорологов Южной Кореи, новый тайфун, получивший имя «Муифа», сформировался в 1200 км к юго-западу от Окинавы (Япония).

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