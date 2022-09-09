Рига, 9 сентября, 2022, 12:08 — ИА Регнум. Перевалкой зерновых в Лиепайском порту (западная Латвия) занимается компания Liepaja Bulk Terminal — крупнейшая по грузообороту в стране. В 2022 году она рассчитывает активно вывозить зерно как местных производителей, так и из России.

Зерно

Об этом член правления Liepaja Bulk Terminal Юрий Матвеев сообщил местному порталу lsm. lv. По его данным, в августе 2022 года первые партии латвийского зерна нового урожая были отгружены из портов Риги и Лиепаи. Но этого мало — не более 30% всего грузооборота, поэтому порты Латвии рассчитывают на транзит зерна.

По словам Матвеева, в России уборка зерновых еще не завершилась, в Казахстане убрана примерно половина урожая: «Те прогнозы, которые озвучивают эксперты и аналитики — просто впечатляющие. Россия идет к рекорду. Общий урожай сегодня, самые максимальные цифры — 150 млн тонн».

В Казахстане, добавил он, тоже рост: планируется 13,8 млн тонн против 11 млн тонн, собранных в 2021 году.

«Все эти показатели дают нам надежду, что все-таки эта продукция должна каким-то образом распределиться по мировым рынкам, на что мы и надеемся — что мы не будем забыты в этом транспортном коридоре и все-таки нам что-то будет поступать», — заявил Матвеев.

Он выразил надежду, что на фоне нынешних катаклизмов будут найдены компромиссы для того, чтобы можно было продолжать работать и поставлять зерно на мировые рынки.

«Энергетический кризис уже налицо, но не дай бог, чтоб еще случился и продовольственный кризис. Поэтому я надеюсь, что все-таки те логистические коридоры, которые работали до сих пор, они будут и в краткосрочном будущем», — заключил латвийский портовик.