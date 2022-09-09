Геническ, Украина, 9 сентября, 2022, 12:07 — ИА Регнум. Участники гуманитарной миссии «Единой России» продолжают доставлять продукты и лекарства жителям Херсонской области. Пункт выдачи гуманитарной помощи в Геническе работает раз в неделю. За день волонтеры успевают принять более 2 тысяч человек.

ИА REGNUM Гуманитарная помощь

«Система связи с жителями отработана. Передаем пакеты с продуктами как по заранее сформированным спискам от старших по домам или инициативных групп, так и в порядке «живой очереди». Часто помощь заключается не только в передаче продуктов или лекарств, канцелярии для школьников. Люди обращаются с разными просьбами. Кому-то помочь с получением паспорта нужно, кому-то специальные медпрепараты найти. С каждым обращением работаем индивидуально. Порой оставляют заявки не только на себя, но и для нуждающихся пожилых людей», — рассказал депутат Госдумы, заместитель руководителя фракции «Единая Россия», руководитель гуммиссии партии в Херсонской области Игорь Кастюкевич .

За поддержку и помощь жители Геническа благодарят добровольцев и при личных встречах, и онлайн. Сообщения со словами благодарности приходят в телеграм-канал «Кастюкевич Live».

«Я получила лекарства и гуманитарную помощь на маломобильного мужа и маму. Первого сентября маме дали паспорт! То, что было для нее неразрешимо много лет и приводило её в отчаяние, свершилось. Постепенно всё налаживается — нашла работу, сын пошёл в школу и ему очень нравится. Всем нравятся российские учебники и преподавание. Мы бесконечно благодарны вам и вашей команде, партии «Единая Россия», нашему Президенту и России! Спасибо, что Вы есть и Вы здесь», — написала Вита , жительница Геническа.

«Как вы выдерживаете, я просто восхищаюсь. Ребята ваши молодцы, очень все внимательные и терпеливые. Похвалите их, пожалуйста», — отмечает подписчица телеграм-канала Ирина , жительница Геническа.

С начала регулярной работы гуманитарной миссии «Единой России» в Геническе в пункт раздачи помощи обратились более 12 500 человек. Продуктовые наборы получают не только жители города, но близлежащих сел.