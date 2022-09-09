Псков, , 12:11 — REGNUM В Псковской области из-за холодной осени и ухудшающейся эпидемиологической ситуации стартовал отопительный сезон, сообщил 9 сентября губернатор Михаил Ведерников.

Тепло Oblvesti.ru

По его словам, на совещании по подготовке к отопительному сезону было принято решение о более быстром старте протапливания домов и социальных объектов.

«В общей сложности регион готов на 87%. Это на 5% выше уровня прошлого года. Большинству районов ничего не мешает уже сейчас начать периодическое протапливание и подключить объекты социальной сферы», — заметил губернатор.

Так, до 15 сентября планируют начало отопительного сезона Великие Луки, Дедовичский, Новосокольнический, Палкинский, Печорский, Пустошкинскинский и Пушкиногорский районы.

«В зависимости от погодных условий начнут протапливать либо социальные объекты, либо сразу и жилищный фонд, и социальную сферу», — добавил глава региона, указав, что к концу сентября отопительный сезон начнётся в большинстве муниципальных образований.

«Там, где социальные объекты имеют автономные источники теплоснабжение, подключение возможно сразу по заявке», — добрил губернатор Михаил Ведерников.