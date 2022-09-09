Рига, , 12:04 — REGNUM

Учитель geralt

Заявки на участие в бессрочной забастовке учителей и преподавателей Латвии подали почти 20 000 представителей отрасли из 707 учебных заведений. Но эта цифра не окончательная, так как регистрация заявок продолжается.

Об этом агентству ЛЕТА сообщили в Латвийском профсоюзе работников образования и науки (LIZDA). Председатель LIZDA Инга Ванага заявила, что до 12 сентября организация планирует подать необходимые документы для проведения забастовки. Сама акция начнется 19 сентября 222 года.

«Большое количество сторонников и участников забастовки доказывает, насколько широко распространены проблемы в отрасли и насколько оправданы требования, выдвигаемые LIZDA», — отметила она.

В профсоюзе считают, что у политиков еще есть возможность предотвратить забастовку, несмотря на то, что согласительная комиссия не смогла найти компромисс по вопросу повышения заработной платы учителей.