Москва, 9 сентября, 2022, 12:04 — ИА Регнум. Лидер ЛДПР депутат Госдумы Леонид Слуцкий предложил подумать о создании самостоятельных парламентских ансамблей БРИКС и ШОС, передает корреспондент ИА REGNUM 9 сентября.

Государственная дума Леонид Слуцкий

«И БРИКС, и ШОС на сегодняшнем этапе развития дошли до этапа, когда можно подуматься о создании парламентского измерения, самостоятельных парламентских ансамблей БРИКС и ШОС. Уверен, что именно Государственная дума и Всекитайское собрание народных представителей в своем взаимодействии могли бы выработать основные подходы и критерии создания парламентских ассамблей БРИКС и ШОС с тем, чтобы запустить их в течение ближайших двух лет», — заявил Слуцкий в ходе встречи председателя постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Чжаньшу с главами думских фракций.

В целом, по мнению Слуцкого, расширение ШОС и БРИКС является серьезным вкладом, в первую очередь, России и Китая в гармоничное развитие мировой политической и экономической архитектуры на современном этапе.

С таким подходом высказал свое согласие и лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

«БРИКС и ШОС, на мой взгляд, единственная политическая, экономическая, военная сила, которая может сдержать агрессию англосаксов, натовцев и надеемся, что наше партнерство послужит прежде всего миру, гуманизму, справедливости», — сказал Зюганов.