Кемерово, , 12:04 — REGNUM В большинстве районов Кемеровской области с 10 по 12 сентября сохранится высокая пожароопасность четвёртого класса горимости. Об этом ИА REGNUM сообщил региональный гидрометцентр.

Погода Иван Шилов © ИА REGNUM

«10 и 11 сентября ночью местами при прояснениях сохраняются заморозки до — 2 °С», — уточняется в прогнозе.

Отметим, что в Кемерове 10 сентября прогнозируется переменная облачность, преимущественно без осадков, местами дымки.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Кемеровской области 7 сентября 2022 по южным районам были побиты температурные максимумы.