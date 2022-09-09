Южно-Сахалинск, 9 сентября, 2022, 19:46 — ИА Регнум. На Сахалине по национальному проекту «Здравоохранение» капитально отремонтировали кровлю над всеми зданиями Синегорской участковой больницы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве островного региона.

Tambov.gov.ru Поликлиника оформлена в стиле нацпроекта

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Персонал больницы рассказал, что во время дождей кровля сильно протекала, а зимой, когда выпадало много снега, возникала опасность обрушения крыши.

«Раньше все текло, капало. Тазики подставляли, тряпки стелили — крыша стала, как решето. Сейчас уже прошли дожди, у нас сухо и никаких проблем», — прокомментировала и. о. главной медицинской сестры Синегорской участковой больницы Елена Павленко.

Новую фальцевую кровлю установили на всех трёх корпусах больницы. Оборудовали входную группу с объёмным металлическим навесом, который защитит пациентов от осадков.

Также в больнице уже заменили окна, установят новые двери.

Как сообщало ИА REGNUM, на Сахалине в Тымовской районной больнице по национальному проекту «Здравоохранение» проводят высокотехнологическую реабилитацию пациентов после инфарктов, инсультов и тяжелых травм благодаря современной специализированной аппаратуре.