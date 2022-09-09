Астрахань, , 12:02 — REGNUM Браконьеры, занимавшиеся выловом осетровых с помощью сети, задержаны в акватории Волги в Трусовском районе Астраханской области. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по Астраханской области 9 сентября.

Улов браконьеров Телеграм-канал УМВД Астраханской области

«В рамках проведения межведомственной оперативно-профилактической операция «Путина-2022», оперативными сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального УМВД России при силовой поддержке бойцов ОМОН Росгвардии в результате оперативно-розыскных мероприятий в акватории реки Волга в Трусовском районе областного центра с поличным задержаны четверо рыбаков», — говорится в сообщении.

Четверо рыбаков на пластиковой лодке занимались незаконным ловом осетровых с помощью 130-метровой плавной сети, которая относится к орудиям, запрещённым для непромышленного вылова. У подозреваемых изъяли лодку, подвесной мотор, сеть, два легковых автомобиля, а также одну особь русского осетра и 28 особей стерлядей, которые относятся к особо ценным породам рыб, занесённым в Красную книгу РФ. Также среди улова полицейские обнаружили 39 особей рыбы частиковых видов.

В отношении браконьеров возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 256 УК РФ («Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов группой лиц по предварительному сговору»). Также в действиях задержанных усматриваются признаки противоправного деяния, предусмотренного ч.3 ст. 258.1 УК РФ («Незаконные добыча и оборот особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов»). В полиции добавили, что материалы будут направлены в территориальное подразделение СУ СК по Астраханской области для принятия процессуального решения.