Якутск, , 12:12 — REGNUM Елизавета II была последовательным сторонником мира и достойной представительницей своего рода, её потомкам надо будет соответствовать этому уровню. Такое мнение высказал 9 сентября политолог из Якутии Андрей Данилов в беседе с корреспондентом ИА REGNUM.

британская королева Елизавета II Цитата из видео на YouTube

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«Я хочу выразить сочувствие британскому народу и хочу сказать: да здравствует король! Новый король! Принц Чарльз дождался своего часа!» — также отметил эксперт.

Особо он подчеркнул, что Елизавета II стала символом международной дипломатии, она выступала за демократическое урегулирование всех конфликтов.

«Я надеюсь, что принц Чарльз продолжит эту линию. Елизавета II была очень обаятельной, достойной представительницей рода Виндзоров. В ней чувствовалось достоинство. От её потомков требуется соответствовать тому высокому стандарту, который она задала», — сказал Андрей Данилов.

Как сообщало ИА REGNUM, королева Великобритании Елизавета II скончалась в возрасте 96 лет 8 сентября. Королём стал её сын, принц Чарльз, он коронован как Карл III.