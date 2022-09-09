Якутск, 9 сентября 2022, 12:12 — REGNUM Елизавета II была последовательным сторонником мира и достойной представительницей своего рода, её потомкам надо будет соответствовать этому уровню. Такое мнение высказал 9 сентября политолог из Якутии Андрей Данилов в беседе с корреспондентом ИА REGNUM.
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Особо он подчеркнул, что Елизавета II стала символом международной дипломатии, она выступала за демократическое урегулирование всех конфликтов.
Как сообщало ИА REGNUM, королева Великобритании Елизавета II скончалась в возрасте 96 лет 8 сентября. Королём стал её сын, принц Чарльз, он коронован как Карл III.