Рига, , 12:02 — REGNUM

Мороз Ukrinform.com

В пятницу утром, 9 сентября, самая низкая температура воздуха в Латвии составила отрицательные величины: — 1,3 градуса в Зосенах и -1,5 градуса в Мадоне. Об этом свидетельствуют данные Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

Как отмечается, это новый рекорд холода для 9 сентября в стране. Предыдущий рекорд холода на эту дату составлял — 0,6 градуса и был зафиксирован в 1993 году в Руиене. Примечательно, что рекорды холода в сентябре не обновлялись в Латвии с 2003 года.

На большей части страны минимальная температура воздуха на восходе солнца 9 сентября 2022 года была — 1…+4 градуса, в Курземе и Риге было +4…+7 градусов, а на морском побережье Курземе было +10 градусов.

Максимальная температура воздуха составит от +13,3 градуса в Алуксне до +17,7 градуса в Руцаве.