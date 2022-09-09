Барнаул, 10 марта, 2017, 06:54 — ИА Регнум. Барнаульскому планетарию 11 марта исполняется исполняется 67 лет. Он был открыт в далёком 1950 году, шестым по счёту в Советском Союзе. Известно, что инициатором его создания был Константин Сергеевич Владимирский — тогдашний заведующий отделом культуры Алтайского Крайисполкома. «Он видел Барнаул настоящей культурной столицей края и развернул бурную деятельность по устройству в городе звёздного дома и ряда других культурных учреждений. Планетарии и сегодня являются диковинкой, далеко не в каждом даже миллионном городе есть такие учреждения. А тогда только Москва являла миру искусственное звёздное небо, и оно по праву считалось чудом света», — сообщили корреспонденту ИА REGNUM сотрудники планетария.

Барнаульский планетарий Барнаульский планетарий отмечает свое 67-летие

Решение об устройстве планетария в Барнауле принималось в конце 1948 года, и всего через год после этого в только что переоборудованном зале под сферическим куполом был смонтирован проектор звёздного неба. Обучение будущих лекторов планетария и освоение нового проекционного оборудования велось под руководством одного из опытнейших лекторов Московского планетария Константина Шистовского. Хотя планетарий начал функционировать с осени 49-го года, днем рождения считается именно 11 марта 1950 года, когда была прочитана первая публичная лекция. Мероприятие, участниками которого стали более 6 тысяч зрителей, проводил сам Шистовский.

Кстати, использование под планетарий здания пустовавшей тогда Кресто-Воздвиженской церкви постройки 1857 года (она была закрыта ещё в 1939 году вместе с окружающим её дореволюционным кладбищем, которое было перенесено на окраину города, прим. ИА REGNUM ) было вынужденным решением: Барнаулу не от куда было взять средства на строительство нового здания. Реконструкцию курировал первый директор планетария Иван Старков(этот легендарный человек считался погибшим в 25-ю годовщину Красной Армии — 23 февраля 1943 года — а он выжил и долгое время работал в Барнауле). Ему на выбор было предложено два здания бывших церквей: на площади Спартака и на территории нынешнего парка Октябрьского района. Наиболее подходящим посчитали район развивающейся промышленности (в годы войны в Барнаул были эвакуированы завод Транспортного машиностроения, Котельный и некоторые другие, прим. ИА REGNUM ).

На смену Ивану Старкову в конце 1950 года пришла талантливый лектор и руководитель Зоя Панарина, которая отдала планетарию всю жизнь, и возглавляла его до 1963 года. Бессменным руководителем лекторского состава был Леонид Леонов — к.т.н., зав. кафедрой высшей математики Машиностроительного института (нынешний АлтГТУ).

С запуском первого искусственного спутника и первыми космическими полётами Юрия Гагарина и Германа Титова в Барнауле возник небывалый интерес к освоению космоса, и в тематике планетария сделан акцент на космических достижениях.

С самого момента открытия в центре зала стоял звёздный упрощённый планетарий УП-2 производства экспериментальных мастерских Московского планетария, который был заменён в 1964 году Малым Цейсом, переданным Московским планетарием. С его установкой звёздное небо планетария обогатилось и новыми спецэффектами, что позволило поднять лекционную деятельность на более высокий уровень. Визуализация линий и точек небесной сферы облегчили ориентацию среди небесных светил и понимание сферической астрономии. Он до сих пор демонстрирует посетителям искусственное звёздное небо. Постепенно были приобретены дополнительные проекционные аппараты.

Барнаульский планетарий Барнаульский планетарий отмечает свое 67-летие

«Аппарат планетарий «Малый Цейс» — это сердце планетария. Имитация звёздного неба потрясающая, совершенно забываешь, что вглядываешься в искусственный небосклон, а не в настоящее небо. Часто после программы у лекторов спрашивают, как раздвигается купол, ведь они смотрели на настоящее небо, совершенно забыв, что на улице день, и звёзд, в принципе, увидеть невозможно», — отмечают сотрудники Барнаульского планетария.

За все годы своего существования он закрывался на непродолжительное время лишь два раза (для проведения ремонта), а в год космонавтики украсился великолепными баннерами диффузных туманностей и портретами Юрия Гагарина и Германа Титова.

После распада СССР, в 1990—2000-е годы представители РПЦ неоднократно заявляли о том, что здание бывшей церкви нужно передать Барнаульской епархии. В 2011 году администрация Алтайского края сообщила о планах по строительству нового планетария, который должен будет разместиться в Парке культуры и отдыха Центрального района.

Барнаульский планетарий и по сей день остается одним из ведущих планетариев России и СНГ. В его стенах проведено две международные конференции «Планетарии на пороге XXI века» (июнь 2000 г.) и «Планетарии в современном мире» (август 2008 г.) под председательством президента АПР космонавта Г.М. Гречко, в которых приняли участие коллеги из 20 планетариев России и из планетариев Украины, Казахстана, Болгарии.

Планетарий тесно сотрудничает с Федерацией Космонавтики и по праву гордится почётными грамотами, дипломами и медалями ФК РФ за значительный вклад в дело пропаганды достижений отечественной космонавтики.

Завтра, 11 марта, в свой день рождения «именинник» ждёт своих друзей на бесплатном сеансе: их ждет увлекательная экспедиция по Солнечной системе.

Как уже сообщало ИА REGNUM, Барнаульский планетарий стал шестым звездным домом в Советском союзе. Диаметр купола здания составляет 9,5 м. В 1964 году в планетарий поступило новое оборудование — немецкий проекционный аппарат «Малый Цейсс». Он и работает здесь до сих пор: показывает на искусственном небе до 6 тыс. звезд.