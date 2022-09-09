Донецк, 9 сентября, 2022, 12:02 — ИА Регнум. Проект «Единой России» «Zа самбо» будет реализован в пяти тысячах залов по всей России, на Донбассе и освобождённых территориях. Для этого необходимо вводить не менее 500 точек для занятий самбо в год, сообщил журналистам секретарь генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак.

Александр Погожев, ИА REGNUM Турнир по самбо

Проект активно развивается в Краснодарском крае, Воронежской области. По сути, все регионы страны принимают активное участие в его реализации, отметил секретарь Генсовета, председатель общественного совета партпроекта на ВКС с профильными министерствами и регионами.

«Совсем недавно открылся дворец имени девятикратного Олимпийского чемпиона Артёма Осипенко. Тем не менее мы с президентом Всероссийской ассоциации самбо Сергеем Елисеевым договорились, что выведем этот проект на более масштабный федеральный уровень с учётом новых регионов Донбасса, освобождённых территорий бывш. УССР», — сказал Андрей Турчак.

Ранее «Единая Россия» заtпустила партпроект «Zа самбо». Его координатором стал президент Всероссийской федерации самбо Сергей Елисеев. Председатель общественного совета партпроекта «Zа самбо» — секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

Напомним, в апреле было подписано соглашение между «Единой Россией» и «Всероссийской Федерацией самбо». При поддержке партии в 70 регионах России реализуется проект «Самбо в школы».

Помимо этого, при содействии «Единой России» «Всероссийская федерация самбо» и Федерация самбо ДНР заключили соглашение о запуске проекта «Самбо в школы» в учебных заведениях ДНР. Проект предусматривает обучение детей и тренеров, обеспечение спортинвентарем и шефство над школами. Первая школа самбо в ДНР открылась на базе школы №1 в Мангуше 21 июля.