Хабаровск, 9 сентября, 2022, 12:00 — ИА Регнум. В Хабаровске задержали 28-летнюю местную жительницу, которая подозревается в крупном мошенничестве, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по Хабаровскому краю.

(сс) sajinka2 Мошенничество

Читайте также: Житель Йошкар-Олы вынудил иностранца «раскошелиться» на 2 млн рублей

Предварительно установлено, что женщина занимала у своих знакомых деньги, которые обещала вернуть с процентами. Потерпевшим она рассказывала, что якобы передает займы своему приятелю, который их инвестирует в прибыльные бизнес-проекты.

При этом лично с инвестором никто не встречался. Потерпевшие получали от «брокера» сообщения либо в мессенджере, либо по электронной почте. Также фигурантка предлагала знакомым «гадалку», которая удалённо давала позитивные прогнозы на сотрудничество с инвестором и предсказывала большие прибыли.

Никакого бизнесмена и гадалки в реальности не существовало. От их имени переписку с потерпевшими вела подозреваемая. Полученные деньги она тратила на себя.

Особенно пострадала от мошенничества одноклассница фигурантки. За два года она лишилась более 18 млн рублей. В надежде на прибыль, женщина занимала деньги, взяла кредит в банке под залог квартиры и продала свой автомобиль.

Всего известно о пяти потерпевших, предварительная сумма ущерба составляет — 40 млн рублей.

Расследование уголовного дела продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, в отношении 38-летнего жителя Йошкар-Олы утверждено обвинительное заключение по уголовному делу по статье о покушении на мошенничество, совершенное в особо крупном размере.